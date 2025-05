Canoa velocità, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini approdano in finale nel C1 1000

Si apre con alcune buone indicazioni per l’Italia la seconda giornata di gare a Poznan, in Polonia, sede della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità e paracanoa: tre imbarcazioni azzurre approdano in Finale A, ovvero quelle di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella specialità olimpica del C1 1000 maschile e quella di Amanda Embriaco nella specialità paralimpica del KL3 200 femminile.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile centrano la Finale A entrambi gli italiani in gara: Gabriele Casadei domina la terza semifinale in 3:53.16 e fa registrare il quarto crono assoluto, mentre Carlo Tacchini vince la seconda serie in 3:53.45 e firma il quinto tempo complessivo, subito alle spalle del compagno di squadra.

Nel K1 1000 maschile vanno in Finale B, dove lotteranno per il 10° posto, entrambi gli italiani: Andrea Schera termina quinto nella prima serie in 3:33.09, mentre Samuele Burgo si classifica sesto nella seconda semifinale in 3:39.52.

Nel K1 500 femminile mancano l’ultimo atto sia Lucrezia Zironi, quarta nella prima serie in 1:51.97, che lotterà per il 10° posto in Finale B, sia Giada Rossetti, ottava nella terza semifinale in 1:57.87, che gareggerà per il 19° posto in Finale C.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL3 200 femminile Amanda Embriaco domina l’unica serie in 50.25 e centra il passaggio alla Finale A, mentre nel VL3 200 maschile Mirko Nicoli manca per appena 0.04 l’accesso alla Finale A e viene eliminato a causa del quarto posto nell’unica semifinale in 51.61.