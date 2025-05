Canoa velocità, doppio podio azzurro con Casadei-Tacchini nel C2 500 e Burgo-Freschi nel K2 500 a Poznan

La prima sessione della giornata conclusiva della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Poznan, riserva quattro podi in casa azzurra. Seconda posizione per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 metri uomini, terza per Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500 metri. Una doppia soddisfazione di bronzo arriva anche dalla paraconoa. Veronica Biglia chiude sul gradino più basso del podio nella VL2 donne 200 metri, stesso piazzamento colto da Christian Volpi nel KL2 uomini 200 metri.

CANOA VELOCITÀ

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Conquistano uno splendido secondo posto nel C2 500 metri uomini Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. L’equipaggio azzurro chiude la sua ottima prova con il tempo di 1:43.06, staccato di trentasei centesimi dal duo tedesco Conrad-Robin Scheibner-Nico Pickert e precede di cinque i cinesi Yuebin YU-Chenwei YU. Il secondo podio di giornata arriva dal K2 500 metri. Samuele Burgo e Tommaso Freschi conquistano il terzo posto in 1:30.63, a ventisette centesimi dal duo tedesco Jacob Schopp- Max Lemke e a quattordici dalla coppia ceca Jakub Spicar-Daniel Havel. Settimo posto per Fabiano Palliola e Riccardo Baldan nella finale B del K2 500 metri. I due azzurri chiudono la loro prestazione con 1:35.36.

Nel K2 500 metri donne il duo Irene Bellan-Meshua Marigo conquista il terzo posto nella finale B con il tempo di 1:48.56. Nella finale A del C1 donne 200 metri la canadese Gabie Vincent vince la gara con 47.48 precedendo di quindici centesimi l’ucraina Iryna Fedoriv e di 29 la connazionale Sophia Jensen. Nella finale A del K2 donne 500 metri prevale la coppia australiana Kailey Harlen-Natalia Drobot in 1:43.30. Secondo posto per il tandem polacco Martyna Klatt-Anna Pulawska, ad 1.28, e terzo per le ungheresi Blanka Kiss-Anna Lucz, a 2.45.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nel K1 500 metri Nicolò Volo chiude la finale B in quinta posizione con il tempo di 1:44.92. Quinto posto per Francesco Lanciotti nella finale A del K1 500 metri uomini. Il portacolori italiano chiude la sua prova con il crono di 1:42.40. Vince la gara l’ungherese Adam Varga in 1:40-01, secondo il connazionale Bence Nadas a trentasei centesimi e terzo il ceco Josef Dostal a 49. Nel K1 donne 200 metri Sara Mrzyglod chiude la finale B in quinta posizione con il tempo di 43.50, nella finale A della stessa specialità Lucrezia Zironi conclude in sesta posizione la finale A con il crono di 42.84. Vince la danese Frederikke Hauge Matthiesen in 41.86, al secondo posto, a diciassette centesimi, si piazza l’ucraina Ivanna Dyachenko che precede al fotofinish la slovena Anja Osterman. Nel C4 donne 500 metri vittoria delle magiare Agnes Anna Kiss-Bianka Nagy-Reka Opavszky-Zsofia Katalin Csorba in 1:49.82 davanti alle cinesi Shuqi Li-Lina Xue-Mengya Sun-Yanan Ma, staccate di 1.28, e alle canadesi Sophia Jensen-Zoe Wojtyk-Jacy Grant-Sloan Mackenzie, giunte A 7.87 dalle vincitrici.

PARACANOA

Nella VL2 donne 200 metri arriva il primo podio di giornata. Veronica Biglia ottiene la terza posizione in 1:08.84, staccata di 7.26 dalla canadese Brianna Hennessy e di 5.15 dalla brasiliana Debora Raiza Ribeiro Benevides. Doppietta britannica nella VL3 donne 200 metri. Hope Gordon chiude in 58.49 precedendo di 77 centesimi la connazionale Charlotte Henshaw e di 3.07 la francese Elea Charvet.

Conquista una splendida medaglia di bronzo nel KL2 uomini 200 metri Christian Volpi. L’italiano conclude la sua gara con il tempo di 44.91, staccato di settanta centesimi dal britannico David Phillipson e di sessantatré dall’ucraino Mykola Syniuk. Nel KL3 uomini 200 metri s’impone il georgiano Serhii Yemelianov con il tempo di 40.77. Seconda piazza per il brasiliano

Gabriel Paixao Porto, a 32 centesimi dal vincitore, e terza per il connazionale Miqueias Elias Rodrigues, staccato di 1.29 dal vincitore.