Canoa velocità, buone notizie per l’Italia dopo la prima tappa di Coppa del Mondo

Si è disputata a Szeged, in Ungheria, nello scorso fine settimana, la prima delle due tappe della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità: buoni riscontri per l’Italia, che torna a casa con un podio in una specialità olimpica e diverse indicazioni positive nel cammino verso Los Angeles 2028.

Le notizie migliori giungono dal C1 1000 maschile, in cui Gabriele Casadei centra il secondo gradino del podio e Carlo Tacchini raggiunge la sesta posizione nell’ultimo atto: i due, in coppia, entrano in finale anche nel C2 500 maschile, ottenendo l’ottavo posto.

Novità positive arrivano dal kayak: nel K2 500 maschile sfiorano il podio Samuele Burgo e Tommaso Freschi, mentre sono in rapida crescita nel K2 500 femminile le giovanissime azzurre Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, capaci di centrare l’ingresso in finale.

Si registrano le buone prestazioni dei già citati Samuele Burgo, nel K1 1000 maschile, e Lucrezia Zironi, nel K1 500 femminile, ad un passo dalla Finale A. Prosegue nel percorso di crescita Olympia Della Giustina, unica rappresentante azzurra nella canadese, la quale sfiora l’approdo in finale nel C1 200 femminile.

Fatica ancora l’Italia con le ammiraglie del kayak, anche se nel settore femminile il mix tra giovani e veterane sembra iniziare ad avere una buona alchimia, mentre nel comparto maschile l’imbarcazione azzurra non pare essere ancora competitiva ad alto livello.