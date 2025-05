Canoa velocità, altri nove equipaggi dell’Italia in semifinale a Szeged

L’ultima sessione dedicata alle batterie nel corso della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità, in corso a Szeged, in Ungheria, consente all’Italia di rivedere all’opera domani nelle semifinali tutti i nove equipaggi azzurri impegnati quest’oggi.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina ottiene l’accesso alle semifinali grazie al quinto posto nella seconda serie in 50.11. Nel C2 500 maschile dovranno affrontare le semifinali sia Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, terzi nella seconda serie in 1:43.07, sia Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati, quarti nella prima batteria in 1:44.38.

Nel K2 500 femminile ottengono il pass per il penultimo atto sia Irene Bellan e Meshua Marigo, quarte nella seconda serie in 1:47.94, sia Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, seste nella quarta batteria in 1:48.31. Nel K2 500 maschile centrano l’accesso alle semifinali sia Samuele Burgo e Tommaso Freschi, vittoriosi nella terza serie in 1:31.40, ottavo tempo assoluto, sia Andrea Schera e Nicolò Volo, terzi nella seconda batteria in 1:31.67.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile Lucrezia Zironi vince la terza batteria in 41.21, facendo segnare il terzo crono complessivo, ed accede alle semifinali. Nel K1 500 maschile Francesco Lanciotti si piazza secondo nella quinta serie con il tempo di 1:41.24 e stacca il pass per il penultimo atto.