Canoa velocità, Alfonsi in finale nel C1 500 metri. Ottimo debutto per Tacchini e Casadei a Poznan

La sessione pomeridiana della giornata inaugurale della seconda tappa della Coppa del Mondo di canoa sprint, competizione in corso di svolgimento a Poznan (Polonia), consegna all’Italia la seconda finale di giornata per Mattia Alfonsi. Ottima partenza, nel C1 1000 metri per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. I due azzurri vincono le rispettive batterie e passano in semifinale con il terzo e quarto tempo. Susanna Cicali approda in finale nel K1 1000 metri.

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel C1 1000 metri Gabriele Casadei domina la sua batteria in 3:55.76 e vola in semifinale con il terzo crono. Carlo Tacchini imita il compagno di squadra, vince la terza batteria in 4:01.13 e approda in semifinale con il quarto crono. Nel K1 1000 metri uomini Samuele Burgo si piazza quinto nella sua batteria con 3:37.44 e accede in semifinale con il settimo tempo. Nel K4 500 metri maschile il quartetto Manfredi Rizza, Simone Bernocchi, Giacomo Cinti e Giovanni Francesco Penato conclude la semifinale in quarta posizione con 1:21.52 e accede alla finale B con l’ottavo tempo. Nel Va’a maschile 200 metri Marius-Bogdan Ciustea chiude la batteria in terza posizione con 58.07 e accede alla finale A con il settimo crono. Nella seconda batteria dei 200 metri VL3 chiude la seconda batteria al quarto posto in 51.58 e passa in semifinale con il decimo tempo.

Nel K4 500 metri femminile Irene Bellan, Agata Fantini, Sara Mrzyglod e Meshua Marigo concludono la semifinale in nona posizione con il tempo di 1: 36.55 e sono eliminate. Nel K1 500 metri Lucrezia Zironi arriva seconda nella terza batteria con 1:51.40 e passa in semifinale con il terzo crono. Giada Rossetti conclude al quinto posto nella quarta batteria e passa in semifinale con il venticinquesimo tempo. Nel kayak donne 200 metri Armanda Embriaco conclude la sua batteria al quarto posto in 50.30 e accede alla semifinale con il settimo crono.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 metri Mattia Alfonsi vince nettamente la seconda semifinale e accede alla finale con il secondo tempo in 1:48.04. Nel K1 1000 metri femminile Susanna Cicali conquista la terza piazza nella prima semifinale fermando il cronometro su 4:06.71 e accede alla finale A con il settimo tempo.