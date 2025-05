Canoa velocità, a Poznan si gareggia nonostante la grave siccità. L’Italia vuole confermare quanto fatto a Szeged

La seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità si disputerà a Poznan, in Polonia, da giovedì 22 a domenica 25 maggio: nonostante la siccità che sta colpendo il Paese, dovuta alla mancanza di precipitazioni dall’inizio dell’anno, le gare potranno avere luogo.

Nonostante i bassi livelli d’acqua nel fiume Cybina, che viene utilizzato per alimentare il Lago Malta, dove si svolgono le gare di canoa velocità, è stata effettuata regolarmente la pulizia del fondale, che ha luogo ogni 4 anni nell’ambito della manutenzione ordinaria, ed il lago artificiale è stato nuovamente riempito.

La profondità dell’acqua soddisfa i requisiti minimi stabiliti dall’ICF, la Federazione Internazionale della Canoa, che richiedono almeno 2 metri di profondità sotto ciascuna corsia di gara. In condizioni normali la profondità dell’acqua è di 3.7 metri e dovrebbe essere ripristinata a settembre.

Per quanto riguarda l’Italia, anche a Poznan, così come accaduto a Szeged, in Ungheria, sede della prima tappa di Coppa del Mondo, saranno 23 gli azzurri in gara, ma con un paio di novità: non ci saranno nella canadese Marco Tontodonati ed Olympia Della Giustina, invece nel kayak saranno in gara Fabiano Palliola e Riccardo Baldan.