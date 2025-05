Canoa slalom, Paolo Ceccon sesto e Martino Barzon nono nella canadese agli Europei

Non ci sono medaglie per l’Italia neppure nella sessione pomeridiana della terza giornata degli Europei senior 2025 di canoa slalom, in corso a Vaires-sur-Marne, in Francia: nella finale della canadese maschile Paolo Ceccon è sesto e Martino Barzon è nono, mentre è fatale la semifinale a tutte le azzurre.

Nella canadese maschile la medaglia d’oro va all’iberico Miquel Trave, il quale centra il percorso netto in 87.32, precedendo il padrone di casa transalpino Nicolas Gestin, che paga a caro prezzo un tocco di palina, chiudendo secondo con 2 penalità in 88.86, a 1.54. Medaglia di bronzo per lo sloveno Ziga Lin Hocevar, terzo con un percorso netto in 89.01, a 1.69. Paolo Ceccon si classifica sesto con un percorso netto in 93.42, a 6.10, mentre Martino Barzon chiude nono a causa di 6 penalità in 95.86, a 8.54.

Nella canadese femminile il titolo continentale va all’andorrana Monica Doria, che si impone, nonostante 4 penalità, in 103.73, battendo due transalpine, con Laurene Roisin seconda con 4 penalità in 106.76, a 3.03, e Doriane Delassus terza con 2 penalità in 107.23, a 3.50. Eliminate in semifinale tutte le azzurre: 13ma, e prima delle escluse dall’ultimo atto, Elena Borghi, la quale si ferma a 0.23 dalla finale. Salto di porta fatale, invece, sia per Marta Bertoncelli, 27ma, che per Elena Micozzi, 30ma.