Canoa slalom, le azzurre della canadese centrano il bronzo a squadre agli Europei

Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei senior 2025 di canoa slalom, in corso a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede delle gare di Parigi 2024: nella canadese femminile a squadre il terzetto azzurro sale sul gradino più basso del podio e centra il bronzo. Settima posizione, invece, per gli azzurri della canadese maschile.

Nella canadese femminile a squadre l’oro viene centrato dalla Cechia, che si impone grazie al percorso netto con il crono di 103.00, mentre la piazza d’onore va alla Francia, seconda con un percorso netto in 105.28, a 2.28. Terza piazza per l’Italia di Elena Borghi, Marta Bertoncelli ed Elena Micozzi, le quali, nonostante 2 penalità per un tocco di palina, conquistano la medaglia di bronzo in 107.44, a 4.44 dall’oro.

Nella canadese maschile a squadre il tiolo continentale va alla Gran Bretagna, vittoriosa con un percorso netto in 91.27, davanti alla Slovenia, che paga a caro prezzo 2 penalità chiudendo seconda in 92.81, a 1.54, mentre completa il podio la Slovacchia, terza, con 2 penalità, in 94.75, a 3.48 dall’oro. L’Italia di Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Martino Barzon, gravata di 6 penalità, si classifica settima in 98.33, a 7.06.