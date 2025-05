Canoa slalom, Italia lontana dal podio nel kayak a squadre agli Europei

Si sono aperti gli Europei senior 2025 di canoa slalom, scattati a Vaires-sur-Marne, in Francia, sul canale che ha ospitato le gare di Parigi 2024: nelle prime due gare spazio alle prove a squadre del kayak, dove purtroppo l’Italia non brilla e termina lontana dal podio.

Nel kayak femminile a squadre l’oro va alla Cechia, che compie un percorso netto in 98.86 e conquista il titolo, mentre l’argento va alla Spagna, seconda con un percorso netto in 100.50, a 1.64, mentre al terzo posto si piazza la Gran Bretagna, gravata di 2 penalità per un tocco di palina, di bronzo in 101.22, a 2.36. L’Italia di Stefanie Horn, Chiara Sabattini e Lucia Pistoni si classifica sesta, con 6 penalità, in 108.40, a 9.54 dalla vetta.

Nel kayak maschile a squadre percorso netto per tutti i terzetti sul podio: il titolo continentale va alla Germania, che si impone in 85.89, andando a precedere la Francia, d’argento in 86.73, a 0.84, mentre sale sul gradino più basso del podio la Spagna, terza in 87.40, a 1.51. L’Italia di Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda termina 12ma con 4 penalità in 96.97, a 11.08 dalla testa.