Canoa slalom, Horn quinta e Sabattini decima nel K1 femminile agli Europei

Assegnato agli Europei senior 2025 di canoa slalom, in corso a Vaires-sur-Marne, in Francia, il primo titolo individuale della rassegna continentale: nel K1 femminile non arrivano medaglie per l’Italia, con Stefanie Horn quinta e Chiara Sabattini decima.

La medaglia d’oro va alla tedesca Ricarda Funk, che domina grazie ad una prova rapida e priva di errori: la teutonica centra il titolo europeo grazie ad un percorso netto in 89.36. Medaglia d’argento per la ceca Gabriela Satkova, gravata di 2 penalità per un tocco di palina alla porta 17 in risalita, seconda in 92.59, a 3.23 dalla vetta.

Sale sul gradino più basso del podio la slovacca Zuzana Pankova, terza con un percorso netto in 93.67, a 4.31, che beffa per appena 0.04 la connazionale Sona Stanovska, che chiude al quarto posto, a sua volta con un percorso netto, con un crono di 93.71, a 4.35.

Quinto posto per Stefanie Horn, che paga due tocchi di palina alla 1 (in risalita) ed alla 6, per 4 penalità ed un crono complessivo di 94.89, a 5.53 dalla testa della classifica, mentre si classifica decima Chiara Sabattini, anch’ella con un tocco di palina alla 6, con 2 penalità per un tempo totale di 100.25, a 10.89 dall’oro.