Canoa slalom, Horn e De Gennaro sono ancora i riferimenti dell’Italia nel nuovo quadriennio. Inizia a spingere Xabier Ferrazzi

Alla vigilia degli Europei senior 2025 di canoa slalom le convocazioni dell’Italia ricalcano in buona parte quelle degli eventi internazionali della scorsa stagione: nonostante si tratti di un anno post olimpico, infatti, sono presenti tutti i protagonisti di Parigi 2024, anche grazie alle prestazioni offerte nelle prove selettive, concluse ad inizio maggio con la gara internazionale andata in scena ad Ivrea, che ha definito i convocati dell’Italia.

Nel K1 maschile il duello tra Giovanni De Gennaro (Carabinieri) e Xabier Ferrazzi (Carabinieri) si è risolto in favore del campione olimpico e continentale in carica, che ha superato il giovane avversario: entrambi saranno in gara agli Europei sia nel K1 che nel kayak cross, dato che De Gennaro ha vinto la prova selettiva anche in quest’ultima specialità ad Ivrea.

Nel K1 femminile, invece, a dominare la scena in casa Italia è sempre Stefanie Horn (Marina Militare), che ad Ivrea ha preceduto, con ampio margine, Lucia Pistoni (Marina Militare), mentre nel kayak cross la prova selettiva è stata vinta da Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre), che agli Europei, assieme alla stessa Horn, sarà in gara in entrambe le specialità (oltre alla gara a squadre).

Nel C1 maschile non è bastato il terzo posto ad Ivrea a Flavio Micozzi (Marina Militare) per essere convocato per gli Europei, dato che a rappresentare l’Italia a Vaires-sur-Marne sarà il terzetto composto da Raffaello Ivaldi (Marina Militare), Martino Barzon (Aeronautica Militare) e Paolo Ceccon (Carabinieri).

Nel C1 femminile, invece, il terzo posto colto ad Ivrea è stato sufficiente ad Elena Micozzi (Marina Militare) per meritare la convocazione agli Europei, dove gareggerà assieme ad Elena Borghi (Carabinieri) e Marta Bertoncelli (Carabinieri).