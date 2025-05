Canoa slalom, Giovanni De Gennaro sesto nel kayak cross agli Europei

Cala il sipario sugli Europei senior 2025 di canoa slalom, andati in scena a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede delle gare di Parigi 2024: nell’ultima giornata assegnati i titoli nel kayak cross, col migliore degli italiani che risulta essere Giovanni De Gennaro, sesto.

Nel kayak cross maschile si impone il ceco Jakub Krejci, che precede il padrone di casa transalpino Benjamin Renia, d’argento, ed il britannico Sam Leaver, di bronzo, mentre resta ai piedi del podio l’austriaco Mario Leitner, quarto. Esce di scena in semifinale Giovanni De Gennaro, che chiude al sesto posto assoluto, mentre viene eliminato ai quarti Xabier Ferrazzi, che si classifica in 12ma posizione complessiva.

Nel kayak cross femminile arriva la doppietta delle atlete di casa transalpine, con oro e titolo continentale per Camille Prigent, e medaglia d’argento per Emma Vuitton, mentre il bronzo se lo mette al collo la ceca Olga Samkova, la quale lascia giù dal podio la britannica Nikita Setchell. Quarti di finale fatali per Chiara Sabattini, che si classifica 15ma, mentre si ferma in batteria Stefanie Horn, 17ma.