Canoa slalom, Giovanni De Gennaro difende il titolo europeo sul canale dell’oro olimpico

La stagione internazionale della canoa slalom si apre con gli Europei senior 2025, che andranno in scena dal 15 al 18 maggio a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede in cui si sono svolte le gare di Parigi 2024: Giovanni De Gennaro difenderà il titolo continentale conquistato lo scorso anno sul canale dove in seguito ha centrato l’oro olimpico.

Giovedì 15 si assegneranno subito le prime medaglie, nelle prove a squadre di kayak e canadese, femminile e maschile, specialità non olimpiche, mentre venerdì 16 andranno in scena le qualificazioni in tutte le specialità individuali del K1 e del C1.

Rispetto agli scorsi anni il programma sarà più snello: manche unica di qualificazione con i migliori 30 che passeranno alle semifinali. Anche nel penultimo atto manche secca, con i migliori 12 che accederanno alle finali: sabato 17 si assegneranno i quattro titoli individuali di K1 e C1.

Domenica 18, infine, la giornata sarà dedicata interamente alle gare del kayak cross: al mattino si disputeranno le qualificazioni, mentre nel primo pomeriggio andranno in scena le fasi finali, che prevedono i turni ad eliminazione diretta con batterie, quarti di finale, semifinali e finali.

Saranno 29 i Paesi rappresentati, ovvero Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia ed Ucraina, ai quali si aggiungerà la delegazione degli Atleti Individuali Neutrali.

Tra i partecipanti, oltre al già citato Giovanni De Gennaro, unico azzurro in grado di andare a medaglia nel 2024 agli Europei con l’oro nel K1, ed a Stefanie Horn, atleta di punta dell’Italia nel comparto femminile, spicca il nome dello slovacco Michal Martikan, capace di spuntarla nelle selezioni interne della propria Nazionale a 46 anni.

Saranno al via, inoltre, tra coloro che hanno già conquistato medaglie olimpiche, mondiali o europee, Matej Benus, Jiri Prskavec, Ricarda Funk, Joseph Clarke, Klaudia Zwolinska, Benjamin Savsek, Peter Kauzer, Gabriela Satkova, Nicolas Gestin, Titouan Castryck, Maialen Chourraut, Kimberley Woods, Mario Leitner, Mateusz Polaczyk, Hannes Aigner, Monica Doria Vilarrubla, Ziga Lin Hocevar, Pau Echaniz, Miquel Trave, Camille Prigent, Ryan Westley, Angele Hug e Zuzana Pankova.