Canoa slalom, Ferrazzi sfiora il podio agli Europei. Beda nono nel K1 maschile

Si ferma ai piedi del podio la corsa di Xabier Ferrazzi nel K1 maschile agli Europei senior 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Vaires-sur-Marne, in Francia: l’azzurro è quarto nella finale che vede Marcello Beda piazzarsi nono. Fuori in semifinale il campione uscente Giovanni De Gennaro, 30°.

Salgono sul podio tre atleti che compiono un percorso netto: il titolo europeo va al ceco Jiri Prskavec, che si impone con il crono di 80.03, andando a precedere il padrone di casa transalpino Titouan Castryck, d’argento con il tempo di 81.24, a 1.21, mentre il bronzo va allo sloveno Martin Srabotnik, terzo in 81.91, a 1.88.

Resta ai piedi del podio l’azzurro Xabier Ferrazzi, gravato di 2 penalità per un tocco di palina alla porta 22 in risalita che gli costa il bronzo: quarto posto in 83.36, a 3.33 dall’oro. Nona piazza per l’altro italiano in finale, Marcello Beda, autore di un percorso netto in 91.38, a 11.35 dall’oro.