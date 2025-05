Canoa slalom, Europei 2025: l’Italia qualifica cinque atleti su sette alle semifinali del K1

Prosegue il fitto programma degli Europei senior 2025 di canoa slalom, manifestazione che si sta svolgendo a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede delle gare di Parigi 2024. La mattinata odierna inizia con le qualificazioni del kayak in campo maschile e femminile.

Nelle batterie del K1 femminile realizza un percorso netto e fissa il miglior tempo Lucie Nesnidalova con 91.67. La ceca precede la polacca Klaudia Zwolinska, staccata di 0.61, e l’atleta di Andorra Monica Doria, terza con un ritardo di 1.60.

In casa Italia nono posto per Stefanie Horn. L’azzurra incappa in due penalità e ferma il cronometro su 95.84, staccata di 4.17 dalla testa della classifica. Occupa la quattordicesima posizione Chiara Sabattini, autrice di un percorso netto con il tempo di 98.33, a 6.66 dalla testa della classifica. Mastica amaro Lucia Pistoni, che chiude in trentunesima posizione con il crono di 108.37 ed è la prima delle escluse dalla semifinale di domani.

Nelle batterie del K1 maschile guida la classifica Titouan Castryck. Il francese completa la sua prova con un percorso netto e ferma il cronometro su 80.04. Alle sue spalle, staccato di 1.83, il connazionale Anatole Delassus con il tempo di 81.87 e lo slovacco Jakub Grigar con il crono di 83.38.

Conclude la sua prova con una lusinghiera quarta posizione Xabier Ferrazzi, autore di un percorso netto in 84.82. Guadagna la qualificazione anche il campione olimpico in carica Giovanni De Gennaro, che subisce due penalità e chiude in ventesima posizione con 86.87, a 6.83 dal vincitore. Passa il turno Marcello Beda, autore di un percorso con due penalità ed il crono di 88.17. Unico degli azzurri ad essere eliminato è Michele Pistoni, trentaduesimo ad 8.77 dalla vetta della graduatoria con il tempo di 88.77.