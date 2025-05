Canoa slalom, cinque azzurri in semifinale nel C1 agli Europei. Delusione per Raffaello Ivaldi

Cinque italiani su sei della canadese superano le batterie agli Europei senior 2025 di canoa slalom, in corso a Vaires-sur-Marne, in Francia, e domani saranno tra i 30 (uomini e donne) che i contenderanno 12 pass per la finale: tre su tre al femminile, mentre nel settore maschile viene eliminato Raffaello Ivaldi.

Nella canadese femminile la migliore delle azzurre in gara è Marta Bertoncelli, 17ma con 2 penalità in 107.11, ma passano il turno anche Elena Borghi, 21ma con 2 penalità per un tocco di palina in 110.39, ed Elena Micozzi, 25ma con 6 penalità in 114.19.

Nella canadese maschile, invece, passano il turno soltanto due azzurri: si qualificano per le semifinali Martino Barzon, 15° con 2 penalità in 93.22, e Paolo Ceccon, 28° con 2 penalità in 98.35, mentre viene eliminato Raffaello Ivaldi, 31° e primo degli esclusi dalle semifinali, gravato di 6 penalità, che chiude in 98.21, restando fuori dal penultimo atto per 0.36.