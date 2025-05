Calendario semifinali playoff Serie A basket 2025: orari, programma, tv, streaming

Saranno Bologna-Milano e Trapani-Brescia le semifinali dei Playoff della Serie A di basket. Si è conclusa questa sera l’ultima serie dei quarti di finale con la Virtus che ha superato al termine di un’epica gara 5 la Reyer Venezia. Adesso per Bologna ci sarà l’ennesima sfida contro l’Olimpia Milano, ma questa volta le due formazioni, dopo quattro finali consecutive, si affronteranno proprio per un posto nell’ultimo atto del campionato. Milano aveva già staccato il biglietto delle semifinali in gara-4, superando per 3-1 la Dolomiti Energia Trento, ribaltando il fattore campo subito in gara-1 e poi trovando due vittorie al Forum.

Ad aprire il programma delle semifinali, però, saranno la Trapani Shark e la Germani Brescia. Trapani è stata l’unica squadra ad aver vinto la propria serie dei quarti di finale per 3-0, eliminando la Unahotels Reggio Emilia. Continua dunque la favola della terribile neopromossa, che ora sogna la finale, ma prima dovrà vedersela contro la Germani Brescia, che ha invece battuto per 3-1 la Pallacanestro Trieste, riuscendo a vincere due partite consecutive fuori casa dopo la sconfitta in gara-2.

Qui di seguito potete trovare il calendario, il programma, gli orari e la programmazione televisiva delle semifinali dei Playoff della Serie A di basket 2025.

CALENDARIO SEMIFINALI PLAYOFF BASKET

GARA-1

Venerdì 30 Maggio (ore 20.45): Trapani Shark-Germani Brescia

Sabato 31 Maggio (orario ancora da decidere): Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano

GARA-2

Domenica 1 Giugno (ore 20.45): Trapani Shark-Germani Brescia

Lunedì 2 Giugno (orario ancora da decidere): Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano

GARA-3

Mercoledì 4 Giugno (ore 20.45): Germani Brescia-Trapani Shark

Giovedì 5 Giugno (orario ancora da decidere): EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna

ev. GARA-4

Venerdì 6 Giugno (orario ancora da decidere): Germani Brescia-Trapani Shark

Sabato 7 Giugno (orario ancora da decidere): EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna

ev. GARA-5

Domenica 8 Giugno (orario ancora da decidere): Trapani Shark-Germani Brescia

Lunedì 9 Giugno (orario ancora da decidere): Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano

PLAYOFF SERIE A BASKET 2024-2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport, DMAX, Nove (selezione di partite)

Diretta streaming: DAZN (tutte), Discovery+ (selezione)