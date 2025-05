Calendario playoff Serie A basket 2025: gli accoppiamenti e il tabellone dai quarti alla finale

Tutto è pronto per l’inizio dei playoff della Serie A di basket 2025! Le prime otto classificate al termine della regular season si sfidano nei quarti di finale a partite da questo weekend, con la formula della serie al meglio delle cinque partite dove la squadra meglio classificata dopo le trenta giornate gioca in casa gara-1 e gara-2 – spostandosi poi in trasferta per gara-3 e l’eventuale gara-4 – ritornando tra le mura amiche per gara-5.

Prima testa di serie la Virtus Bologna, che si è guadagnata il primo posto dopo aver battuto Trapani proprio nell’ultimo turno disputato. Le V-nere incroceranno nei quarti di finale l’Umana Reyer Venezia (ottava), con la vincitrice di questo confronto che andrà a sfidare chi prevarrà tra la Dolomiti Energia Trentino (quarta) e l‘Olimpia Milano (quinta) campione in carica – per quest’anno quindi non avremo una finale scudetto tra Virtus ed Olimpia come capitato nelle scorse stagione, con le due corazzate che si potranno sfidare solo in semifinale. Dall’altra parte del tabellone la sorprendente neo-promossa Trapani (seconda) affronta l’Unahotels Reggio Emilia (settima), mentre nell’ultimo quarto di finale la Germani Brescia incrocia l’altra neo-promossa ovvero Trieste che si è piazzata sesta al termine della regular season.

I quarti di finale inizieranno sabato 17 e domenica 18 maggio con gara-1 proseguendo poi lunedì 19 e martedì 20 maggio con gara-2, giovedì 22 e venerdì 23 maggio con gara-3, sabato 24 e domenica 25 con l’eventuale gara-4 e lunedì 26 e martedì 27 maggio con l’eventuale gara-5. Le semifinali scatteranno invece venerdì 30 e sabato 31 maggio con gara-1, domenica 1° e lunedì 2 giugno con gara-2, mercoledì 4 e giovedì 5 giugno gara-3, venerdì 6 giugno e sabato 7 giugno con l’eventuale gara-4 ed un’ipotetica gara-5 domenica 8 e lunedì 9 giugno. Queste invece le date delle finali Scudetto: gara-1 giovedì 12 giugno, gara-2 sabato 14 giugno, gara-3 martedì 17 giugno, eventuale gara-4 giovedì 19 giugno e la gara-5 decisiva da disputare domenica 22 giugno se necessaria.

PLAYOFF SERIE A BASKET 2025: IL TABELLONE

Quarti di finale

Virtus Segafredo Bologna (1) – Umana Reyer Venezia (8)

Dolomiti Energia Trentino (4) – EA7 Emporio Armani Milano (5)

Trapani Sharks (2) – Unahotels Reggio Emilia (7)

Germani Brescia (3) – Pallacanestro Trieste (6)

Semifinali

Vincente Virtus Bologna-Venezia vs. vincente Trento-Milano

Vincente Trapani-Reggio Emilia vs. vincente Brescia-Trieste

Finale

Vincente Semifinale n.1 vs. vincente semifinale n.2

PLAYOFF SERIE A BASKET 2025: IL CALENDARIO

(Serie al meglio delle cinque partite per quarti di finale, semifinali e finale)

Quarti di finale

Gara-1: Sabato 17 e domenica 18 maggio

Gara-2: Lunedì 19 e martedì 20 maggio

Gara-3: Giovedì 22 e venerdì 23 maggio

Ev. gara-4: Sabato 24 e domenica 25 maggio

Ev. gara-5: Lunedì 27 e martedì 27 maggio

Semifinali

Gara-1: venerdì 30 e sabato 31 maggio

Gara-2: domenica 1° e lunedì 2 giugno

Gara-3: mercoledì 4 e giovedì 5 giugno

Ev. gara-4: venerdì 6 giugno e sabato 7 giugno

Ev. gara-5: domenica 8 e lunedì 9 giugno

Finale

Gara-1: giovedì 12 giugno

Gara-2: sabato 14 giugno

Gara-3: martedì 17 giugno

Ev. gara-4: giovedì 19 giugno

Ev. gara-5: domenica 22 giugno