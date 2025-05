Calendario Piazza di Siena 2025: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Da giovedì 22 a domenica 25 maggio si disputerà a Villa Borghese, Roma, la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2025: quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana di questo sport.

Il quartetto che rappresenterà l’Italia nella Coppa delle Nazioni sarà formato da Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS, Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle e Paolo Paini su Casal Dorato.

Le principali prove della quattro giorni romana saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD o su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play e www.piazzadisiena.it ed in sintesi in differita su Rai 2 HD o su Rai Play. La diretta live testuale delle gare più importanti della rassegna capitolina sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO PIAZZA DI SIENA 2025

Giovedì 22 maggio

08:00 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Premio n. 1 Categoria mista Tab. A – h. 145 – 26.200 €

11:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a fasi consecutive – h. 125/130 – 3.000 €

11:15 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 2 – MAG Categoria a fasi consecutive – h. 145 – 26.200 € – LR

12:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a fasi consecutive – h. 135/140 – 4.500 €

14:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria mista a barrage consecutivi Tab. A – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115

15:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 3 – ENI Categoria a tempo Tab. A – h. 150 – 30.000 € – LR

18:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO

Categoria a tempo Tab. A Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130

20:30 POLOGALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – match di qualificazione

Venerdì 23 maggio

08:00 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Premio n. 4 – SAFE RIDING Categoria Accumulator con Joker – h. 145 – 11.400 € – LR

10:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a tempo – h. 125 – 3.000 €

10:45 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 5 – ASTON MARTIN Categoria a tempo Tab. A – h. 155 – 30.000 € – GPQ – LR

11:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a tempo – h. 135 – 4.500 €

13:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria a tempo – Tab. A – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115

14:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 6 – COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO – 1^ manche Categoria a due manches – h. 160 – 220.000 € – GPQ – LR

16:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 6 – COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO – 2^ manche Categoria a due manches – h. 160 – 220.000 €

16:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO Categoria a fasi consecutive Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130

18:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Pony – Coppa del Presidente DeNiroBootCo – 1^ prova Categoria a due percorsi diversi a tempo – h. 100 / 105 / 110 / 115

18:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Italian Champions Tour Categoria a tempo Tab. A – h. 145

20:30 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – match di qualificazione

Sabato 24 maggio

08:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria a fasi consecutive – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115

09:00 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 7 – KEP ITALIA Categoria a tempo Tab. A – h. 145 – 26.200 € – LR

11:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Pony – Coppa del Presidente DeNiroBootCo – 2^ prova Categoria a due percorsi diversi a tempo – h. 100 / 105 / 110 / 115

12:00 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 8 – TROFEO LORO PIANA Categoria mista – h. 155 – 110.000 € – GPQ – LR

14:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO

Categoria a tempo Tab. A Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130

16:00 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Italian Champions Tour Categoria mista – h. 145

16:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Coppa del Presidente – INTESA SANPAOLO – 1° percorso Categoria a due percorsi – h. 125

18:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 9 – SEI BARRIERE LORO PIANA Categoria sei barriere – 20.000 €

20:30 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – Finale 3°/4° posto

21:15 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – Finale 1°/2° posto

Domenica 25 maggio

08:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Coppa del Presidente – INTESA SANPAOLO – 2° percorso Categoria a due percorsi – h. 125

08:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Talent Giovani Cavalli FISE – Finale 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria mista – h. 130 – 6.000 €

09:30 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Talent Giovani Cavalli FISE – Finale 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria mista – h. 140 – 9.000 €

12:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 10 – ROLEX GRAN PREMIO ROMA – 1^ manche Categoria a due manche – h. 160 – 500.000 € – LR

14:45 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 10 – ROLEX GRAN PREMIO ROMA – 2^ manche Categoria a due manche – h. 160 – 500.000 € – LR

16:15 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Next Generation INTESA SANPAOLO Categoria a fasi consecutive – h. 125 / Categoria di stile Col. Lodovico Nava

17:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Sport – Finali Top Five – SCUDERIA 1918 Categoria a tempo Tab. C Gold – h. 135 – 3.000 € Silver – h. 125 – 2.000 € Bronze – h. 115 – 1.000 €

19:00 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello San Raffaele

19:30 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello Lancieri di Montebello

20:00 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello 4° Reggimento Carabinieri

PROGRAMMA PIAZZA DI SIENA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Giovedì 22 maggio

15.30/18.00 RAI Sport HD – Diretta – Premio n.3 ENI

Venerdì 23 maggio

14.30/18.00 RAI Sport HD – Diretta – Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo

19.00/19.40 RAI 2 HD – Sintesi – Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo

Sabato 24 maggio

12.15/15.15 RAI Play – Diretta – Trofeo Loro Piana

14.00/15.15 RAI Sport HD – Diretta – Trofeo Loro Piana

18.10/18.50 RAI 2 HD – Sintesi – Trofeo Loro Piana

Domenica 25 maggio

12.30/15.20 RAI Play – Diretta Rolex Gran Premio Roma

14.00/15.20 RAI 2 HD – Diretta – Rolex Gran Premio Roma

Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo.