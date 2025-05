Calendario Europei tuffi 2025: orari, programma, tv, streaming

Dal 22 al 28 maggio ad Antalya (Turchia) andranno in scena gli Europei 2025 di tuffi. La rassegna continentale sarà parte del percorso che poi porterà gli atleti del Vecchio Continente all’evento principale di questa stagione, ovvero i Mondiali di Singapore, previsti quest’estate. La Nazionale italiana si metterà alla prova per comprendere il proprio livello.

Nella SuperFinal di Coppa del Mondo in Cina gli azzurri hanno messo in mostra una condizione discreta e sarà tutta da verificare nel contesto descritto. La formazione guidata dal Direttore Tecnico Oscar Bertone sta affrontando quest’annata come una sorta di nuovo inizio, nel percorso quadriennale che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Le intenzioni sono quelle di formare soprattutto i più giovani in modo da massimizzare il loro potenziale. Questo passa anche da manifestazioni come quella in Turchia in cui i nostri portacolori vorranno far bene per dimostrarsi all’altezza della situazione.

Gli Europei di tuffi, previsti dal 22 al 28 maggio, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutti i giorni di gara previsti.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2025

Giovedì 22 maggio

Ore 17.00 Mixed Team Event

Venerdì 23 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie trampolino 1m femminile

Ore 15.30 Finale Sincro mixed 3m

Ore 17.00 Finale trampolino 1m femminile

Sabato 24 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie piattaforma femminile

Ore 15.30 Finale sincro trampolino 3m maschile

Ore 17.00 Finale piattaforma femminile

Domenica 25 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie piattaforma maschile

Ore 15.30 Finale sincro trampolino 3m femminile

Ore 17.00 Finale piattaforma maschile

Lunedì 26 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie trampolino 1m maschile

Ore 15.30 Finale sincro mixed dalla piattaforma

Ore 17.00 Finale trampolino 1m maschile

Martedì 27 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie trampolino 3m femminile

Ore 15.30 Finale sincro maschile dalla piattaforma

Ore 17.00 Finale trampolino 3m femminile

Mercoledì 28 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie trampolino 3m maschile

Ore 15.30 Finale sincro femminile dalla piattaforma

Ore 17.00 Finale trampolino 3m maschile

