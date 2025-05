Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 27 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Continuano gli Europei di tuffi ad Antalya. Ieri per l’Italia è stata una giornata con un doppio argento (Jodoin di Maria/Giovannini e Lorenzo Marsaglia), ma oggi la squadra azzurra schiera nuovamente la sua punta di diamante. Torna infatti sul trampolino Chiara Pellacani, che va a caccia della doppietta d’oro dopo il titolo dal metro.

In gara ci sarà anche Elisa Pizzini, che vuole sicuramente stupire. Pellacani è reduce da un’eccezionale Coppa del Mondo, dove ha concluso al quarto posto nella Super Final alle spalle delle cinesi e dell’australiana Keeney. Non mancheranno di certo le avversarie, alcune delle quali già dalla gara del metro come la svizzera Michelle Heimberg, la tedesca Lena Hentschel e la svedese Elna Widerstrom. Nel lotto delle favorite anche la britannica Desharne Bent-Ashmeil, la polacca Aleksandra Blazowska.

Fari puntati anche sulla gara del sincro maschile dalla piattaforma. Riccardo Giovannini e Simone Conte possono certamente stupire e hanno anche la voglia di riscattare un po’ la delusione della gara individuale, con una medaglia che è sfumata davvero per pochissimo. A Belgrado erano stati gli austriaci Knoll/Lofti a vincere uno storico oro. Proveranno a ripetersi, ma molto complicato. I favoriti sono gli ucraini Sereda/Hrytsenko, oltre agli spagnoli Camacho del Hoyo/Cardona Herrero.

La sesta giornata degli Europei 2025 di tuffi, in programma quest’oggi alle ore 9.00 italiane, sarà coperta in diretta televisiva su Rai Sport ed in diretta streaming da RaiPlay e su Eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2025 OGGI

Martedì 27 Maggio (Orari italiani)

Ore 9.00 Eliminatoria 3 Metri Donne – Eurovisionsport.com

Ore 14.30 Finale Sincro maschile piattaforma – Diretta televisiva su Rai Sport

Ore 16.15 Finale 3 Metri Donne – Diretta televisiva su Rai Sport

AZZURRI IN GARA

Martedì 27 maggio

Ore 9.00 Eliminatoria 3 Metri Donne – Chiara Pellacani, Elisa Pizzini

Ore 14.30 Finale Sincro maschile piattaforma – Riccardo Giovannini/Simone Conte

Ore 16.15 Finale 3 Metri Donne – ev. Chiara Pellacani, Elisa Pizzini

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport