Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 25 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono gli Europei di tuffi ad Antalya. L’Italia ha conquistato ieri il suo secondo oro della manifestazione, grazie ad una fantastica Sarah Jodoin di Maria, che ha trionfato dalla piattaforma. Nella stessa giornata è arrivato anche l’argento nel sincro maschile dai tre metri di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Oggi in programma ci sono le finali dell’individuale maschile dalla piattaforma e del sincro dai tre metri femminile.

Dalla piattaforma toccherà a Riccardo Giovannini e Simone Conte. Molto complicato per i due azzurri provare a raggiungere una medaglia, anche se Giovannini è quello con più possibilità. Certo c’è molta curiosità nel vedere in gara anche Conte, che si presenta da campione del mondo juniores.

Sarà, invece, il primo europeo insieme per Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. Una coppia nata da pochi mesi e che comunque è riuscita a raggiungere la Super Final in Coppa del Mondo. Le azzurre proveranno ad entrare nella lotta per un posto sul podio.

La quarta giornata degli Europei 2025 di tuffi, in programma quest’oggi alle ore 9.00 italiane, sarà coperta in diretta streaming da RaiPlay Sport 1 e su Eurovisionsport.com, mentre in tv ci sarà la differita su RaiSport HD domani dalle 7.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2025 OGGI

Domenica 25 maggio (Orari italiani)

Ore 9.00 Eliminatoria Individuale Piattaforma Uomini – Eurovisionsport.com

Ore 14.30 Finale sincro trampolino 3 metri Donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovisionsport.com

Ore 16.15 Finale Individuale Piattaforma Uomini – Diretta streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovisionsport.com.

AZZURRI IN GARA

Domenica 25 maggio

Ore 9.00 Eliminatoria Individuale Piattaforma Uomini – Simone Conte, Riccardo Giovannini

Ore 14.30 Finale sincro trampolino 3 metri Donne – Chiara Pellacani/Elisa Pizzini

Ore 16.15 Finale Individuale Piattaforma Uomini- ev. Simone Conte, Riccardo Giovannini

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, ci sarà la differita su RaiSport HD lunedì 26 Maggio dalle 7.30

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport