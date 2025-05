Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 24 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Dopo una seconda giornata che ha visto il fantastico trionfo di Chiara Pellacani dal metro e l’argento della stessa romana con Matteo Santoro nel sincro misto dai tre metri, l’Italia è pronta a vincere altre medaglie quest’oggi agli Europei di tuffi. In programma, infatti, ci sono la finale del sincro maschile dai tre metri e quella dell’individuale femminile dalla piattaforma.

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si presentano assolutamente come la coppia da battere, ripensando anche alla straordinaria gara olimpica della scorsa estate. I principali avversari sono i britannici Dixon/Thomas, i tedeschi Barthel/Wesemann e i polacchi Lesiak/Rzeszutek

Nell’individuale dalla piattaforma manca la britannica Andrea Spendolini-Sirieix, che sarebbe stata assolutamente la principale favorita. L’azzurra Sarah Jodoin di Maria può giocarsi qualcosa di veramente importante, ma attenzione alle spagnole Ana Carvajal e Valeria Antolino Pacheco, all’ucraina Sofiia Lyskun, alla tedesca Pauline Alexandra Pfeif e all’olandese Else Praasterink.

La terza giornata degli Europei 2025 di tuffi, in programma quest’oggi alle ore 9.00 italiane, sarà coperta in diretta streaming da RaiPlay Sport 1 e su Eurovisionsport.com, mentre in tv ci sarà la differita su RaiSport HD domani dalle 7.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2025 OGGI

Sabato 24 maggio (Orari italiani)

Ore 9.00 Eliminatoria trampolino Piattaforma Donne

Ore 14.30 Finale sincro trampolino 3 metri Uomini – Diretta streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovisionsport.com

Ore 16.15 Finale Individuale Piattaforma Donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovisionsport.com.

AZZURRI IN GARA

Sabato 24 maggio

Ore 9.00 Eliminatoria Individuale Piattaforma Donne – Sarah Jodoin di Maria

Ore 14.30 Finale sincro trampolino 3 metri Uomini – Giovanni Tocci/Lorenzo Marsaglia

Ore 16.15 Finale Individuale Piattaforma Donne – ev. Sarah Jodoin di Maria

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, ci sarà la differita su RaiSport HD domenica 25 Maggio dalle 7.30

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport