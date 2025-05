Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 23 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Dopo il bronzo nel Team Event, l’Italia vuole aumentare il proprio bottino agli Europei di tuffi ad Antalya. Una seconda giornata che può essere decisamente molto importante per i colori azzurri, visto che sono in programma due finali molto significative per la squadra italiana, quella del metro femminile e quella del sincro misto da tre metri.

Sicuramente l’Italia punta moltissimo sulla coppia Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Forse la romana è più efficace dai tre metri, ma è certamente tra le favorite; mentre questa è sempre stata soprattutto la gara della lombarda, che anche a causa dei tanti infortuni ha puntato proprio tutto sul metro. Tra le favorite assolutamente la svedese Elna Widerstrom, campionessa in carica, ma anche la svizzera Michelle Heimberg, la tedesca Lena Hentschel.

Chiara Pellacani e Matteo Santoro vanno a caccia del titolo europeo. Una coppia ormai super collaudata e molto affiatata, che nel suo palmares vanta non solo già un titolo europeo, ma anche un bronzo mondiale. Campioni in carica (Pellacani era assente a Belgrado 2024) i britannici Bent-Ashmeil/Cutmore, ma attenzione anche ai tedeschi Hentschel/Avila Sanchez.

La seconda giornata degli Europei 2025 di tuffi, in programma quest’oggi alle ore 9.00 italiane, sarà coperta in diretta streaming da RaiPlay Sport 1 e su Eurovisionsport.com, mentre in tv ci sarà la differita su RaiSport HD domani dalle 7.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2025 OGGI

Venerdì 23 maggio (Orari italiani)

Ore 9.00 Eliminatoria trampolino 1 metro Donne

Ore 14.30 Finale sincro misto trampolino 3 metri – Diretta streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovisionsport.com

Ore 16.15 Finale trampolino 1 metro Donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovisionsport.com.

AZZURRI IN GARA

Ore 9.00 Eliminatoria trampolino 1 metro Donne – Chiara Pellacani, Elena Bertocchi

Ore 14.30 Finale sincro misto trampolino 3 metri – Chiara Pellacani, Matteo Santoro

Ore 16.15 Finale trampolino 1 metro Donne – ev. Chiara Pellacani, Elena Bertocchi

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, ci sarà la differita su RaiSport HD sabato 24 Maggio dalle 7.30

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport