Calendario Europei nuoto di fondo 2025: orari, programma, tv, streaming

Dal 28 al 31 maggio la stagione del nuoto di fondo vivrà di un appuntamento importante. Nelle acque libere di Stari Grad, sull’isola di Hvar in Croazia, andranno in scena gli Europei 2025 e sarà un bel banco di prova per gli azzurri in vista della competizione più importante dell’annata, ovvero i Mondiali a Singapore di quest’estate.

Mercoledì 28 si comincerà subito con le 10 chilometri femminile al mattino (start ore 9:00) e maschile nel pomeriggio (14:00). A seguire, giovedì 29 le 5 chilometri femminile (10:00) e maschile (15:00), venerdì 30 le 3 chilometri knock-out maschile (10:00) e femminile (15:00) e sabato 31 si concluderà con il Team Event mixed (10:00).

La formazione italiana, reduce dal trionfo in Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna), vorrà confermare le proprie qualità nella rassegna continentale. Ai nastri di partenza ci saranno Gregorio Paltrinieri, Dario Verani, Marcello Guidi, Matteo Diodato, Andrea Filadelli, Davide Marchello, Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Giulia Gabbrielleschi, Linda Caponi e Antonietta Cesarano.

Gli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia, previsti dal 28 al 31 maggio, godranno della copertura in streaming di euroaquaticstv.com. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per i giorni di gara.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI FONDO 2025

Mercoledì 28 maggio

Ore 09.00 10 km femminile

Ore 14.00 10 km maschile

Giovedì 29 maggio

Ore 10.00 5 km femminile

Ore 15.00 5 km maschile

Venerdì 30 maggio

Ore 10.00 3 km Knock-out maschile

Ore 15.00 3 km Knock-out femminile

Sabato 31 maggio

Ore 10.00 Team Event mixed

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: euroaquaticstv.com

Diretta testuale: OA Sport