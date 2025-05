Calendario Europei nuoto artistico 2025: orari, programma, tv, streaming

Dal 2 al 5 giugno a Funchal (Portogallo), andranno in scena gli Europei di nuoto artistico. Nella piscina lusitana ci si appresta a vivere giornate particolarmente intense in cui ogni compagine cercherà di superarsi nella proposta delle proprie routine.

La squadra italiana sarà composta da Beatrice Andina (RN Savona/Marina Militare), Valentina Bisi (Sport Village), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto/Marina Militare), Alessia Macchi (Busto Nuoto/Marina Militare), Giorgia Lucia Macino (RN Savona/Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN Savona/Marina Militare), Susanna Pedotti (Busto Nuoto/Fiamme Oro), Filippo Pelati (Uisp Bologna/Fiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto/Fiamme Oro), Sarah Maria Rizea (RN Savona/Fiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro), Sophie Tabbiani (RN Savona/Marina Militare), Flaminia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro) e Giulia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro).

Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli si proporranno nel duet free, e Ruggiero e Filippo Pelati saranno al via dei due esercizi mixed, Piccoli gareggerà nel singolo free (lo stesso con cui ha vinto il titolo italiano agli assoluti invernali BPER di marzo a Riccione) e Pelati sarà al via nei singoli tech e free maschili.

Gli Europei di nuoto artistico, previsti dal 2 al 5 giugno a Funchal (Portogallo), saranno trasmessi in streaming dal canale europeanaquatics.tv. OA Sport vi offrirà tutti gli approfondimenti del caso per non perdersi proprio niente e le DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2025

Le gare saranno previste dal 2 al 5 giugno e lo schedule completo è ancora da confermare

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: europeanaquatics.tv

Diretta testuale: OA Sport