Calendario Europei canottaggio 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Gli Europei 2025 di canottaggio e paracanottaggio si terranno a Plovdiv, in Bulgaria, e saranno previsti da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno: si partirà giovedì 29 maggio con le batterie in doppia sessione, poi venerdì 30 batterie, Finali D, Finali C, e Semifinali A/B in sessione unica.

Sabato 31 si disputeranno Finali B e Finali A di canottaggio e paracanottaggio, infine domenica 1° giugno si disputeranno nell’ordine le restanti Finali B e Finali A di paracanottaggio e canottaggio per assegnare gli ultimi titoli continentali.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 2025

Giovedì 29 maggio

09.30-12.00 Batterie paracanottaggio e canottaggio

14.00-15.30 Batterie canottaggio

Venerdì 30 maggio

09.30-09.50 Batterie paracanottaggio e canottaggio

09.50-10.00 Finali D canottaggio

10.00-10.30 Finali C canottaggio

10.30-11.30 Semifinali A/B canottaggio

Sabato 31 maggio

09.30-10.30 Finali B paracanottaggio e canottaggio

10.30-13.30 Finali A paracanottaggio e canottaggio

Domenica 1° giugno

09.30-10.30 Finali B canottaggio

10.30-13.00 Finali A paracanottaggio e canottaggio

PROGRAMMA EUROPEI CANOTTAGGIO 2025:DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: semifinali e finali su Rai Sport HD.

Diretta streaming: worldrowing.com, semifinali e finali su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.