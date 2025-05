Calendario Europei canoa slalom 2025 oggi: orari 18 maggio, programma, tv, streaming

Si concluderanno oggi, domenica 18 maggio, gli Europei senior 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede delle gare di Parigi 2024: nell’ultima giornata spazio alle qualificazioni ed alle fasi finali del kayak cross.

Saranno quattro gli azzurri al via delle qualificazioni, equamente suddivisi tra uomini e donne: alle 10.00 nelle eliminatorie femminili spazio a Stefanie Horn e Chiara Sabattini, mentre alle 10.45 tra gli uomini toccherà a Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi. Dalle 13.00 le fasi finali.

Per le gare dell’ultima giornata degli Europei senior 2025 di canoa slalom la diretta tv non è prevista, mentre la diretta streaming sarà assicurata in maniera integrale dal canale YouTube Canoe Europe, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2025

Domenica 18 maggio

10.00 Qualificazioni kayak cross femminile (Stefanie Horn, Chiara Sabattini)

10.45 Qualificazioni kayak cross maschile (Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi)

13.00 Fasi finali kayak cross femminile

13.40 Fasi finali kayak cross maschile

PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: YouTube Canoe Europe.

Diretta Live testuale: OA Sport.