Calendario Europei canoa slalom 2025 oggi: orari 17 maggio, programma, tv, streaming

La canoa slalom si prepara a vivere la terza giornata di gare agli Europei 2025 in corso si svolgimento a Vaires-sur-Marne, in Francia, sul canale sede delle gare di Parigi 2024. L’Italia, dopo aver conquistato il bronzo nella prova a squadre della canadese femminile, prova a rimpinguare il suo bottino di medaglie.

In casa Italia c’è grande attesa per la prova di Giovanni De Gennaro. L’oro di Parigi 2024 torna a gareggiare sul tracciato che lo ha consacrato oro olimpico nella scorsa estate. L’atleta bresciano dovrà superare l’ostacolo semifinale per poi giocarsi le proprie opportunità di medaglia. Da seguire con grande attenzione anche la prova di Xabier Ferrazzi, autore di un ottimo quarto tempo in batteria. Completa il trio degli azzurri in gara Marcello Beda.

In gara nel K1 femminile Stefanie Horn e Chiara Sabattini. Nella canadese femminile la rappresentativa tricolore schiera Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi. Nella canadese maschile, tornano a gareggiare per le semifinali Martino Barzon, e Paolo Ceccon.

La diretta tv degli Europei senior 2025 di canoa slalom non è prevista, mentre la diretta streaming sarà assicurata in maniera integrale dal canale YouTube Canoe Europe, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2025

Sabato 17 Maggio

09.30 Semifinali kayak femminile (Stefanie Horn, Chiara Sabattini)

10.20 Semifinali kayak maschile (Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Marcello Beda)

11.30 Finale kayak femminile

12.15 Finale Kayak maschile

14.15 Semifinali canadese femminile (Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi)

15.20 Semifinali canadese maschile (Martino Barzon e Paolo Ceccon)

16.45 Finale canadese donne

17.20 Finale Kayak maschile

PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: YouTube Canoe Europe.

Diretta Live testuale: OA Sport.