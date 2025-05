Calcio, pari tra Lazio e Juventus nel 36° turno di Serie A. Vincono Como ed Empoli

Calato il sipario sui tre incontri del sabato del 36° turno di Serie A di calcio. Fari puntati in particolare sulla sfida dell’Olimpico di Roma tra la Lazio e la Juventus, importante per la qualificazione alla prossima Champions League. Juve in vantaggio al 51′ col gol firmato dal francese Randal Kolo Muani e costretta a rimanere in dieci al 60′ per il cartellino rosso del transalpino Pierre Kalulu.

Oltre mezzora in inferiorità numerica per i bianconeri, beffati dalla marcatura dell’uruguaiano Matias Vecino al 90+6′. Vecchia Signora e compagine laziale che rimangono a quota 64 punti e la Roma potrebbe avere la possibilità di scavalcare entrambe le formazioni per il quarto posto. Squadra di Claudio Ranieri attesa però dalla difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Per quanto riguarda le altre partite, prosegue l’incedere pazzesco del Como. La squadra lombarda ha portato a sei le vittorie consecutive, negando al Cagliari l’ultimo punto decisivo della salvezza. Sardi in vantaggio per primi al 22′ con Adopo, ma comaschi in grado di ribaltare la situazione con le realizzazioni al 40′ di Caqueret e al 45+2′ di Strefezza. Nella ripresa, al 77′, è arrivata la realizzazione di Patrick Cutrone a far calare il sipario. Como, dunque, che ha rafforzato la decima piazza (48 punti), mentre i rossoblu sono 14mi (33 punti).

A conclusione, vittoria dell’Empoli al Castellani contro il Parma 2-1. I gol di Fazzini all’11’ e Anjorin all’86’ hanno regalato ai toscani i tre punti, vanificando la segnatura del pari di Djuric al 73′. Prosegue, quindi, la sfida di bassa classifica con gli emiliani 16mi con 32 punti e i toscani 17mi con 1 punti di vantaggio sulla terzultima (Lecce).