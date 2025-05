Calcio, l’Atalanta batte la Roma e si qualifica alla Champions League! Il Venezia stende la Fiorentina

La 36ma giornata della Serie A 2024-2025 di calcio si chiude con un verdetto che riguarda la zona Europa: l’Atalanta batte per 2-1 la Roma e si qualifica alla prossima Champions League con due turni d’anticipo. Orobici in vantaggio al 9′ con Lookman, ma al 32′ Cristante sigla la rete del momentaneo pari. Nella ripresa al 76′ è il neoentrato Sulemana a firmare il gol decisivo, che fa scoppiare la festa a Bergamo.

In zona retrocessione preziosissima vittoria del Venezia, che piega per 2-1 la Fiorentina e, allo stato attuale delle cose, sarebbe salvo, avendo un punto di margine su Empoli e Lecce. Accade tutto nella ripresa, nel corso della quale i lagunari trovano il vantaggio allo scoccare dell’ora di gioco con Candé, per raddoppiare a stretto giro grazie ad Oristanio, in gol al 68′. Al 77′ Mandragora accorcia le distanze, ma i toscani non riescono a completare la rimonta.

SERIE A 2024-2025

36ma giornata

Risultati

Milan – Bologna 3-1 (giocata venerdì)

Como – Cagliari 3-1 (giocata sabato)

Lazio – Juventus 1-1 (giocata sabato)

Empoli – Parma 2-1 (giocata sabato)

Udinese – Monza 1-2 (giocata ieri)

Hellas Verona – Lecce 1-1 (giocata ieri)

Torino – Inter 0-2 (giocata ieri)

Napoli – Genoa 2-2 (giocata ieri)

Venezia-Fiorentina 2-1

Atalanta-Roma 2-1

Classifica

Napoli 78

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Empoli 28

Lecce 28

Monza 18