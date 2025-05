Calcio, i convocati dell’Italia Under 21 per il raduno verso gli Europei: attesa per la lista dei 23

L’Italia si avvicina a grandi passi agli Europei Under 21, che andranno in scena in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Nel Paese in cui la nostra Nazionale conquistò il quarto dei suoi cinque titoli continentali di categoria ormai venticinque anni fa, gli azzurri proveranno a farsi strada e a riscattare i risultati opachi degli ultimi anni.

Il CT Carmine Nunziata ha convocato 28 calciatori per un raduno di preparazione, previsto a Coverciano dal 27 al 31 maggio, e a cui seguirà un altro raduno a Tirrenia a partire dal 2 giugno. Il Commissario Tecnico dovrà fornire la lista dei 23 convocati per gli Europei entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno.

Da annotare la prima chiamata per Giovanni Leoni (difensore del Parma), mentre Francesco Pio Esposito (attaccante dello Spezia) si aggregherà al gruppo al termine degli impegni con il suo club (ieri ha segnato contro il Catanzaro nelle semifinali dei playoff di Serie B).

Sono assenti due nomi di rilievo come Pietro Comuzzo e Cesare Casadei, tra gli attaccanti spiccano Wilfried Gnonto (Leeds) e Sebastiano Esposito (Empoli), tra i centrocampista emerge Tommaso Baldanzi (Roma), tra i difensori ci sono Matteo Ruggeri (Atalanta) e Riccardo Turicchia (Juventus).

CONVOCATI RADUNO ITALIA UNDER 21

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Giovanni Leoni (Parma), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).