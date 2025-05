Calcio, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali: Coppola tra i 27 di Spalletti

Inizia il cammino dell’Italia nel Gruppo I delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri esordiranno in Norvegia, ad Oslo, venerdì 6 giugno, poi affronteranno la Moldavia in casa a Reggio Emilia lunedì 9 giugno, ed in entrambi i casi i match inizieranno alle ore 20.45.

Gli azzurri hanno già osservato i due turni di riposo in occasione nel doppio confronto perso con la Germania nei quarti di finale della Nations League 2025 di calcio: gli azzurri a causa della sconfitta con i teutonici sono finiti nel girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha diramato l’elenco dei 27 convocati per il doppio confronto: i primi 21 azzurri saranno in raduno a partire da sabato 31 maggio, mentre i 6 calciatori di Inter e PSG che disputeranno la finale di Champions League si uniranno ai compagni nella serata di lunedì 2 giugno.

La novità assoluta riguarda il nome di Diego Coppola, difensore dell’Hellas Verona, alla prima convocazione nella Nazionale maggiore, mentre vanno segnalati i ritorni in azzurro di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, Davide Zappacosta, difensore dell’Atalanta, e Francesco Acerbi, difensore dell’Inter.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).