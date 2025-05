Calcio femminile, Roma qualificata in Champions League. Juventus ko indolore nell’ultimo turno di Serie A

È arrivato l’ultimo verdetto della Serie A di calcio femminile. 28ª giornata di campionato e Poule Scudetto protagonista con le sfide tra Fiorentina e Roma e tra Juventus e Inter. Fari puntati, in particolare, sulla sfida al Viola Park dove ci si giocava l’ultimo posto utile di qualificazione alla prossima Champions League.

Ebbene, un match spettacolare tra le viola e le giallorosse in cui le occasioni ci sono state da una parte e dall’altra. Hanno giocato a viso aperte le gigliate e le capitoline e, alla fine della fiera, a decidere è stata la trasformazione dal dischetto di Manuela Giugliano al 48′. Non è quindi riuscito il colpaccio alla formazione toscana, che ha concluso il percorso in quarta piazza e fuori dall’Europa.

Primi due posti occupati, come già si sapeva, dalla Vecchia Signora e dalla Beneamata. Un derby d’Italia al femminile, all’Allianz Stadium di Torino, che ha visto il successo delle nerazzurre. La rete della maltese Haley Bugeja al 76′ è stata risolutiva e così l’Inter si è tolta la soddisfazione di battere le campionesse d’Italia in chiusura di quest’annata.

Classifica finale della Poule Scudetto, dunque, che vede la Juventus con 55 punti a precedere l’Inter con 51 e la Roma con 45. Queste tre squadre rappresenteranno l’Italia nella massima competizione per club a livello europeo.