Calcio femminile, pari a reti bianche tra Italia e Svezia in Nations League

Un pari amaro per la Nazionale italiana di calcio femminile. Nell’incontro valido per il Gruppo 4 della Lega A di Nations League, le azzurre affrontavano allo Stadio Ennio Tardini di Parma la Svezia. L’obiettivo era quello di ottenere i tre punti per rafforzare la propria candidatura a primatista del raggruppamento e puntando così alla qualificazione alle Finals.

È mancata però concretezza tra le fila azzurre perché per la portata della prestazione, specie nel primo tempo, la vittoria ci sarebbe stata tutta. Un match dai connotati molto diversi da quello in terra svedese, dove le nostre portacolori avevano sofferto maggiormente le iniziative delle rivali. Nella sfida in terra emiliana l’aspetto negativo è nella voce realizzativa. Martedì si dovrà affrontare il Galles e prestare attenzione a quello che faranno le svedesi contro la Danimarca.

PRIMO TEMPO – Soncin vara un 3-5-2 con Cantore e Piemonte a fare da punti di riferimento offensivi, con l’attaccante della Lazio a fungere anche da pivot per la costruzione della manovra. Svezia in campo con un 4-3-3, col tridente offensivo formato da Rytting Kaneryd, Blomqvist e Rolfo. Azzurre manovriere a fare la partita e scandinave a giocare in verticale, in ripartenza. Su un ribaltamento di fronte al 10′ Kaneryd chiama in causa Giuliani, molto abile a deviare la conclusione della giocatrice svedese. Una scossa data alle nostre portacolori che prendono il comando delle operazioni. Bonansea super ispirata. Ottime giocate della calciatrice della Juventus, con tiro a giro a metà della prima frazione a sfiorare l’incrocio. Piemonte super attiva a sostegno delle compagne ed è proprio lei a regalare una forte emozione al 39′ quando un perentorio colpo di testa si tramuta in rete, ma l’azione è viziata da una posizione di fuorigioco dell’attaccante. In tutto questo, su una ripartenza, Giuliani in uscita bassa è bravissima a opporsi a Blomqvist.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa le ospiti si registrano meglio in campo, approfittando anche di un calo di intensità della compagine nostrana. Al 53′ arriva anche il gol della Svezia sugli sviluppi di un corner, ma la marcatura di Bjorn non viene convalidata per un’irregolarità in area da parte di Blomqvist su Giuliani. Soncin si affida alle sostituzioni e Cristiana Girelli, miglior marcatrice in Serie A in questa stagione, va vicinissima al gol al 68′. Un cross di Oliviero viene impattato con la spalla dalla giocatrice della Juventus e il pallone va impattare la traversa. Le azioni della Nazionale si fanno più confuse e la partita si fa decisamente spezzettata. L’epilogo è un pari senza gol.