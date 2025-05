Calcio femminile, l’Italia alla prova della verità contro la Svezia. Azzurre padrone del proprio destino

L’appuntamento è allo Stadio Ennio Tardini di Parma domani. La Nazionale italiana di calcio femminile torna in scena nella Nations League. Le azzurre sono attese da due gare decisive per la classifica del gruppo 4: la prima contro la Svezia, prima con due punti di vantaggio su Italia e Danimarca, martedì 3 giugno allo Swansea Stadium contro il Galles.

Le nostre portacolori sono rimesse in carreggiata grazie alla splendida vittoria centrata lo scorso 8 aprile in casa delle danesi, battute 3-0. Una vittoria che può consentire alle ragazze allenate da Andrea Soncin di giocarsi il primato del raggruppamento e poter pensare alle Finals eventualmente.

La selezione tricolore torna ad affrontare la Svezia a poco meno di due mesi di distanza dalla ‘beffa’ di Solna, dove le padrone di casa si imposero 3-2 grazie al rigore trasformato al 95’ da Rolfö. La selezione scandinava si è aggiudicata 17 dei 29 confronti, con l’Italia che si è imposta solo in quattro occasioni, l’ultima nel 2018 nell’amichevole decisa dalla rete di Daniela Sabatino.

L’obiettivo minimo della Nazionale è quello di mantenere il secondo posto per garantirsi la permanenza nella Lega A senza dover passare dai play out, ma sullo sfondo c’è per l’appunto la qualificazione alla fase finale, che si farebbe sempre più concreta in caso di successo con le svedesi. Partite importanti inoltre perché ultimi test prima dell’appuntamento degli Europei in Svizzera.