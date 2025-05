Calcio femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: 35 azzurre in stage a Roma

La Nazionale italiana di calcio femminile si raduna a Roma per cominciare la preparazione in vista delle ultime due sfide della fase a gironi di Nations League e verso i Campionati Europei 2025. Il commissario tecnico Andrea Soncin ha convocato 35 giocatrici per uno stage di quattro giorni presso il CPO Giulio Onesti pochi giorni dopo la conclusione del campionato e della Coppa Italia.

Le azzurre torneranno poi al lavoro tra una settimana a Parma per preparare la doppia sfida di Nations League contro la Svezia (30 maggio) ed in Galles (3 giugno), con in palio la permanenza in Lega A ed una possibile qualificazione alle Finals. Tornano in gruppo dopo i rispettivi infortuni Katja Schroffenegger, Martina Rosucci e Aurora Galli, mentre ricevono la prima chiamata in Nazionale maggiore Astrid Gilardi, Nadine Sorelli e Giorgia Arrigoni.

“Abbiamo grandi sogni e vogliamo fare di tutto per realizzarli. Con il mister stiamo costruendo un bel gruppo, molto solido e con tante caratteristiche diverse che secondo me sono la nostra grande forza. Lavoriamo ogni giorno per cercare essere ancora più unite“, le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurra Michela Cambiaghi verso i prossimi impegni con l’Italia. Al termine di questo stage verranno poi annunciate le calciatrici che prenderanno parte alle ultime partite del gruppo A4 di Nations League.

CONVOCATE ITALIA STAGE PRE-NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Como).

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan), Nadine Sorelli (Milan).

Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Milan), Aurora Galli (Everton), Eleonora Goldoni (Lazio), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio), Martina Tomaselli (Inter).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Eibar), Elisa Polli (Inter), Martina Piemonte (Lazio).