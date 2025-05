Calcio femminile, dominio della Juventus nella finale di Coppa Italia: poker alla Roma

La partita perfetta della Juventus nella finale di Coppa Italia di calcio femminile. Allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como è andata in scena la sfida tra le bianconere e la Roma, in palio l’ultimo titolo della stagione, dopo che sul campionato è calato il sipario col sesto scudetto della propria storia della Vecchia Signora.

La formazione di Max Canzi ha confermato la propria superiorità in questa annata, rifilando alle giallorosse un perentorio 4-0. Quattro reti siglate tutte nella prima frazione di gioco: Cristiana Girelli al 13′ (rigore) e al 34′, Sofia Cantore al 21′ e la francese Lindsey Thomas al 30′. Niente da fare per la squadra allenata da Alessandro Spugna, non in grado di contrapporsi allo strapotere delle juventine.

PRIMO TEMPO – Canzi propone la seguente formazione: Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Harviken; Thomas, Brighton, Schatzer, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea. Risponde Spugna con Ceasar, Minami, Di Gugliemo, Giacinti, Giugliano, Haavi, Glionna, Kuhl, Thogersen, Linari, Troelsgaard. Nei primi minuti ritmi bassi, ma la Juve al primo affondo si procura il rigore: Girelli anticipa Ceasar e viene stesa in area. La n.10 si incarica del tiro dal dischetto e trasforma senza incertezze. Al 14′ la Roma va vicina al gol del pari con Giacinti, che tenta una conclusione in acrobazia non trovando lo specchio della porta. Al 20′ la Vecchia Signora raddoppia: Cantore anticipa Linari e non dà scampo all’estremo difensore capitolino. Al 26′ Roma pericolosa con Troelsgaard che però non trova la giusta assistenza dalle compagne. Al 30′ il tris delle bianconere: Minami anticipa Girelli, ma arriva Thomas che supera Ceasar anche per una sfortunata deviazione di Minami. Al 34′ splendido cross di Boattin per Girelli che con un colpo di testa perfetto realizza la propria doppietta. Partita praticamente in ghiaccio.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa tanti cambi, con la Roma che prova ad attenuare il passivo, ma manca la giusta concretezza. Juventus che gioca di rimessa e al 54′ Bonansea si divora il quinto gol, non capitalizzando una percussione di Cantore. La partita scorre via senza sussulti particolare, tranne che all’87’ con Cantore che non trova il gol per pochissimo. Fischio finale al 90′ e quarta vittoria per la Juve in questa rassegna.