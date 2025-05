Calcio, Atalanta vittoriosa a Marassi contro il Genoa nel 37° turno di Serie A: l’ex Retegui decisivo, con polemica

L’anticipo del sabato del 37° turno della Serie A di calcio ha sorriso all’Atalanta nella sfida sul campo del Genoa. La Dea ha espugnato Marassi in un match fatto di tante emozioni e concluso 3-2 in favore dei nerazzurri. Un successo che consente alla formazione di Gian Piero Gasperini di salire a quota 74 punti (terza posizione), mentre i rossoblu rimangono a 40 (13mi).

Una sfida in cui, nella prima frazione, la compagine genovese aveva concluso in vantaggio per effetto della marcatura di Andrea Pinamonti al 37′ su assist di Martin. Al 44′ è c’è stato anche un gol annullato a Bani per fallo di mano. L’intervento della VAR ha supportato la decisione del direttore di gara.

Nella ripresa, dopo 2′, il ghanese Ibrahim Sulemana ha sfruttato l’invito di Ruggeri per impattare (1-1). Un pari durato relativamente poco, perché uno scatenato Pinamonti ha trasformato ancora una volta su invito di Sabelli. Partita ad alta intensità e bergamaschi nuovamente a segno con Daniel Maldini al 63′, che ha ben sfruttato la rifinitura di de Roon.

Girandola di cambi e all’89’ è arrivato il gol dell’ex, Mateo Retegui, a capitalizzare l’iniziativa di De Ketelaere. Ottima la conclusione di prima intenzione dell’italo-argentino, ma sull’azione grandi proteste per via di un uomo a terra. L’attaccante della Nazionale accusato di poco fair play.