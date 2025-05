Calcio a 5, vittorie di Meta Catania e Feldi Eboli. Definite le squadre ai Playoff di Serie A, Manfredonia retrocede

Calato il sipario sul 29° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Una giornata in cui il quadro dei Playoff si è definito in relazione ai risultati che sono arrivati. Si parte dalla vetta con le vittorie del Meta Catania e della Feldi Eboli. I siciliani hanno regolato 4-1 tra le mura amiche l’Active Network, mentre la Feldi ha battuto l’AS Roma 5-2, facendo valere sempre il fattore campo.

Pertanto, la compagine etnea guida le fila della graduatoria complessiva con 67 punti, tre in più di Eboli. Alle loro spalle c’è il Napoli Futsal (terzo con 59 punti), a segno in trasferta sul campo della Came Treviso, con Guilhermao (doppietta) grande protagonista. Un 4-2 che ha permesso alla formazione campana di confermare la propria posizione in graduatoria.

Fondamentale in chiave Playoff la vittoria del Sandro Abate sul campo di Benevento: i giallorossi già retrocessi hanno comunque gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma un gol a 33″ dal termine di Gui ha dato agli irpini la certezza di essere in post season. Al quinto posto è salita l’Ecocity Genzano, visto il successo contro Manfredonia per 4-2 con Brunelli e Micheletto giustizieri della formazione pugliese, condannata alla retrocessione con questo ko.

Un risultato frutto anche dell’inatteso risultato a Cosenza, con i padroni di casa vittoriosi 6-5 contro la L84: piemontesi capaci di pareggiare con Fortini negli ultimi scampoli di partita, ma poi battuti per un gol di Felipinho al suono della sirena. Vittoria importante in ottica salvezza anche per l’Italservice Pesaro contro Padova 4-3, mentre pari 4-4 tra Sala Consilina e Fortitudo Pomezia. Le qualificate ai Playoff, dunque, sono Catania, Eboli, Napoli, AS Roma, Genzano, L84, Pomezia e Sandro Abate.