Calcio a 5: Sandro Abate, Feldi Eboli e Napoli mettono il timbro su gara -1 dei playoff

Il primo atto dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si è concluso. Quattro intense partite hanno animato queste giornate ricche di emozioni e di gol.

Vittorie esterne per Napoli, 0-1 in casa della Fortitudo Pomezia con la zampata iniziale di Perugino, e Feldi Eboli, in un rocambolesco 3-4 nella tana della L84 Torino, con gli ospiti che vanno 0-4 ispirati da Ugherani e quasi rischiano di farsi rimontare.

Affermazioni interne invece per Sandro Abate, 2-1 alla Meta Catania per effetto del botta e risposta sull’asse Gui-Pulvirenti e della stoccata di Pina, e del Genzano, che l’ha spuntata 7-6 ai supplementari contro la Roma in un incontro infinito terminato 5-5 nei regolamentari e poi risolto dalle reti di Micheletto e Nem.

Ora qualche giorno di riposo prima di tornare in campo per gara -2, in programma il prossimo 30 maggio.

SERIE A – PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE – GARA-1 – 24/05 (gara-2 30/05, ev. gara-3 01/06)

1) SANDRO ABATE-META CATANIA 2-1

2) ECOCITY GENZANO-ROMA 1927 7-6

3) FORTITUDO POMEZIA-NAPOLI FUTSAL 0-1

4) L84 TORINO-FELDI EBOLI 3-4

SEMIFINALI (gara-1 07-08/06, gara-2 12-13/06, ev. gara-3 14-15/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 21/06, gara-2 25/06, ev. gara-3 28/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y