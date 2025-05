Boxe: World Boxing annuncia i piani per il 2026. Europei nella seconda metà dell’anno

World Boxing, con un comunicato rilasciato oggi, ha messo in evidenza la propria visione di calendario per quel che riguarda il 2026. Non solo: ha anche rimarcato le date entro le quali ci si può candidare per ospitare i numerosi eventi, assieme a tutta una serie di dettagli legati agli annunci delle sedi delle varie manifestazioni (tra agosto e settembre, all’atto pratico).

Innanzitutto le tappe della nuova World Boxing Cup: la prima si disputerà a febbraio, la seconda ad aprile e la terza a giugno, con le finali attese per un periodo che va dalla fine di novembre all’inizio di dicembre, dunque con uno scarto di tempo decisamente ampio prima di avere la conclusione. Si tratterà del secondo anno per la novità designata dall’ente che ormai riunisce sempre più federazioni, diventate oltre 100 la scorsa settimana con l’ingresso di nuove 17: quelle di Afghanistan, Austria, Azerbaigian, Cile, Colombia, Cuba, Irlanda, Hong Kong, Libano, Messico, Macao, Mauritius, Spagna, Arabia Saudita, Uganda, Emirati Arabi Uniti e Venezuela.

Restando sul discorso élite, tra agosto e novembre si disputeranno i tornei delle varie confederazioni continentali. Questo significa che gli Europei (ma anche i Panamericani e gli Africani) andranno a disputarsi in quell’arco di tempo, con sede ovviamente da definire. Si sa già che i Giochi Asiatici avranno luogo dal 19 settembre al 4 ottobre in Giappone, mentre dal 23 luglio al 2 agosto ci saranno i Giochi del Commonwealth in Scozia.

Spazio anche alle manifestazioni giovanili, con marzo che verrà caratterizzato dalla U19 World Boxing Futures Cup e luglio agosto dai Mondiali Under 19. Nel finale di anno, a Dakar, le Olimpiadi Giovanili con partenza il 31 ottobre e conclusione il 13 novembre.