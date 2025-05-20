Boxe
Boxe, i convocati dell’Italia per il raduno di Caserta: 28 azzurri al lavoro
La Nazionale italiana di boxe riparte da Caserta, sede del raduno delle selezioni élite maschile e femminile in programma dal 28 maggio al 10 giugno: il direttore tecnico Giovanni De Carolis ha convocato 28 atleti, di cui 16 uomini e 12 donne.
I CONVOCATI DELL’ITALIA
ELITE MASCHILE
1 50 Kg ATTRATTIVO SALVATORE CP PROFIGHTING NAPOLI CLUB SSD ARL
2 50 Kg AL-ASSI FARES LB DNR BOXING SCHOOL SSD ARL
3 55 Kg BOURAOUIA BADR EDDINE CP BOXE BIZZARRO
4 60 Kg BALDASSI MICHELE GS FIAMME AZZURRE
5 60 Kg CANONICO GIUSEPPE GS FIAMME AZZURRE
6 65 Kg MALANGA GIANLUIGI GS FIAMME AZZURRE
7 65 Kg GIANNOTTI GIACOMO EM REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI
8 70 kg HARPULA CRISTIAN KAROL GS FIAMME ORO
9 70 kg CAVALLARO SALVATORE GS FIAMME AZZURRE
10 75 kg GUIDI RONTANI GABRIELE GS ESERCITO
11 80 kg COMMEY ALFRED CROMWELL GS FIAMME ORO
12 80 kg TUMMINIELLO GERLANDO GS FIAMME AZZURRE
13 85 kg GHILARDUCCI MARVIN TS LIVORNO BOXE SALVEMINI
14 90 kg CHIME DEAN NWOKEDI VE PADOVA RING
15 90 kg MOUHIIDINE ABBES AZIZ GS FIAMME ORO
16 +90 kg LENZI DIEGO GS ESERCITO
ELITE FEMMINILE
17 48 kg MARCHESE GIOVANNA CP BOXE BIZZARRO
18 51 kg AYARI LUCIA ELEN SC BOXING TEAM CATANIA RING
19 51 kg VASSALLO MARTINA LZ TEAM BOXE ROMA XI
20 54 kg CHARAABI SIRINE GS FIAMME ORO
21 54 kg VESCOVINI MICHEL NICOL EM REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI
22 57 kg TESTA IRMA GS FIAMME ORO
23 60 kg NICOLI REBECCA GS FIAMME ORO
24 65 kg CARINI ANGELA GS FIAMME ORO
25 65 kg ZAPPOLI ANGELA CP APOLLO BOXE
26 70 kg SARAIELLO CHIARA GS FIAMME ORO
27 70 kg PINETA NICOL LZ SSD LAZIO PUGILATO NUOVO
28 75 kg GEMINI MELISSA LZ FANUM VITERBO POLISPORTIVA
STAFF TECNICO
1 DE CAROLIS GIOVANNI Tecnico Responsabile
2 RUSSO CLEMENTE Tecnico
3 BUNDU LEONARD Tecnico
4 MOFFA GENNARO Tecnico
5 PERUGINO GIUSEPPE Tecnico
6 REGINA ANTONELLO Preparatore Atletico