Boxe, Etinosa Oliha a una vittoria dalla chance mondiale: sfida totale con Williams in estate

Etinosa Oliha sta inseguendo l’occasione di combattere per il Mondiale dei pesi medi. Il pugile italiano occupa il secondo posto nel ranking IBF ed è a una sola vittoria dalla possibilità di salire sul ring per conquistare il titolo iridato di quella sigla. Il ribattezzato El Chapo, imbattuto da professionista con 21 vittorie in altrettanti incontri disputati (nove successi prima del limite), incrocerà i guantoni con lo statunitense Austin Williams (numero 7 della graduatoria di sigla).

Chi vincerà l’incontro in programma il prossimo 19 luglio a Fresno (Texas, USA) conseguirà il diritto di fronteggiare il kazako Janibek Alimkhanuly, Campione del Mondo IBF e WBO reduce dal successo contro il francese Anauel Ngamissengue ottenuto lo scorso 5 aprile per ko tecnico. Il 26enne piemontese non combatte invece dal 14 settembre 2024, quando prevalse per ko tecnico contro Alexander Pavlov allo Sportpark di Charlottenburg (Germania).

Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico contro il 29enne americano, che vanta un ruolino di 18 successi e una sconfitta (il 1° giugno 2024 contro Hamzah Sheeraz a Riad) ed è reduce dal successo ottenuto un paio di mesi fa contro Patrice Volny a Orlando. Il ribattezzato Ammo sembra essere ampiamente alla portata di Etinosa Oliha, che vuole meritarsi a tutti i costi la chance iridata: potrebbe essere il secondo italiano a combattere per un Mondiale in questa annata agonistica.

L’imbattuto Claudio Squeo (17-0) avrà infatti l’occasione di fronteggiare l’australiano Jai Opetaia per la cintura iridata IBF dei pesi cruiser: l’appuntamento è per il prossimo 8 giugno sul ring del Gold Coast Convention Center di Broadbeach, servirà la grande impresa in trasferta contro il campione in carica per salire sul trono della categoria.