Boom Sinner-Paul sulla Rai, 5 milioni sfiorati! Bene anche Musetti-Alcaraz

Dato d’ascolti che dice tutto sull’attesa per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. La semifinale con l’americano Tommy Paul, mandata in onda in prima serata su Rai1, fa segnare un dato vicinissimo ai 5 milioni: 4.925.000, con il 25%. Il tutto in attesa dei dati Sky, che faranno ovviamente superare quella quota.

Si tratta di un dato di enorme importanza, soprattutto perché normalmente il pubblico Rai al venerdì è abituato a ben altro, leggere alla voce Ballando con le stelle (versione Sognando, in quest’occasione andata in onda dopo la semifinale di Sinner). Ed è anche il secondo match più visto di sempre sui canali della tv di Stato da quando esiste l’Auditel (1987): meglio ha fatto solo Sinner-Djokovic, finale delle ATP Finals 2023, trasmessa anch’essa su Rai1.

In quel caso, il dato complessivo e comprensivo anche di Sky Sport portò il numero fino ai 6.686.000 milioni. All’atto pratico, in buona sostanza, i cinque incontri di tennis più visti nella storia dell’Auditel hanno tutti il coinvolgimento del numero 1 del mondo: oltre alle finali delle ATP Finals 2023 (Djokovic) e 2024, infatti, entrano anche i due incontri di Coppa Davis contro Alex de Minaur nella finale 2023 con l’Australia e contro Tallon Griekspoor nella finale 2024 contro il team olandese.

Buono anche il dato dell’altra semifinale, quella tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, che fa segnare 1.418.000 spettatori sempre su Rai1 per il 16% di share, un dato sostanzialmente concorrenziale a quello del contemporaneo Giro d’Italia su Rai2.

Rimane ora da scoprire quali saranno i dati delle due finali: prima Jasmine Paolini contro Coco Gauff quest’oggi alle 17:00, poi, domani, Sinner-Alcaraz sempre alla stessa ora. Tutto ormai in maniera fissa su Rai1, che si è praticamente trasformata nella casa del tennis da ieri. Una cosa è certa: gli ultimi due anni hanno letteralmente riscritto la storia del tennis in tv in Italia. Anzi, l’ultimo anno e mezzo.