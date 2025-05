Dove vedere Bondioli/Caniato-Doumbia/Reboul oggi, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Mercoledì 14 maggio si completerà il secondo turno del torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis e tornerà in campo la coppia composta da Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, i quali hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale dagli organizzatori dopo aver vinto le prequalificazioni, che oggi affronteranno i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Il match sarà il terzo ed ultimo del programma di giornata sulla Grand Stand Arena, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 14.00: in precedenza i match Munar-Ruud e, dopo un congruo riposo, Errani/Paolini-Eala/Gauff (la statunitense sarà in campo alle 13.00 in singolare).

Il match tra Bondioli/Caniato ed i transalpini Doumbia/Reboul, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Mercoledì 14 maggio – Grand Stand Arena

Dalle ore 14.00

Jaume Munar (Spagna)-Casper Ruud (Norvegia, 6)

A seguire, dopo un congruo riposo

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 3)-Alexandra Eala/Coco Gauff (Filippine/Stati Uniti, WC)

A seguire

Federico Bondioli/Carlo Alberto Caniato (Italia, WC)-Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno. Per gli abbonati anche su Sky Sport Plus.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.