Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli Finale ATP Amburgo 2025: orario, programma, tv, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati con grande personalità alla finale di doppio del torneo ATP 500 di Amburgo, riuscendo a battere nell’ordine Glasspool/Cash, Murray/Ram e Salisbury/Skupski. Gli azzurri, teste di serie numero 3 del tabellone sulla terra rossa tedesca, hanno dominato gli ottavi e la semifinale contro due coppie britanniche decisamente quotate, mentre nei quarti sono stati costretti al match tie-break spuntandola per 10-5.

I nostri portacolori se la dovranno vedere contro l’argentino Andres Molteni e il brasiliano Fernando Romboli, che in semifinale sono riusciti ad avere la meglio sulla coppia numero 1 del seeding composta dal britannico Henry Patten e dal finlandese Harri Heliovaara. L’appuntamento è per sabato 24 maggio alle ore 12.00: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale, vincerlo permetterebbe di presentarsi con maggiore ottimismo al Roland Garros, secondo Slam della stagione che incomincerà domenica.

Non ci sono precedenti tra le due coppie. Gli azzurri avranno l’occasione di riscattarsi dopo essere stati eliminati al debutto a Montecarlo, Madrid e Roma nelle ultime settimane: tra marzo, aprile e la prima metà di maggio avevano vinto una sola partita, ora ci sarà l’occasione per alzare al cielo il secondo trofeo della stagione dopo aver trionfato a Rotterdam lo scorso 9 febbraio e aver raggiunto l’atto conclusivo agli Australian Open.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli, finale del torneo ATP 500 di Amburgo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-MOLTENI/ROMBOLI, FINALE ATP AMBURGO

Sabato 24 maggio

Ore 12.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Andres Molteni/Fernando Romboli – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA FINALE BOLELLI/VAVASSORI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.