Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 29 maggio, si completerà il primo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis, ed inizierà il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, freschi del titolo vinto ad Amburgo, i quali sono accreditati della quarta testa di serie.

Gli azzurri, inseriti nella parte bassa del main draw, esordiranno contro la coppia transalpina, in tabellone grazie ad una wild card, composta da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut: il match si giocherà non prima delle ore 19.00 su un campo non ancora definito.

Il match di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori del Roland Garros sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD a seconda del campo sul quale si giocherà, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Giovedì 29 maggio – Campo da definire

Non prima delle ore 19.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 4) – Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Francia, WC) – Diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD a seconda del campo sul quale si giocherà

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

