Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, quarta testa di serie del torneo, tornano in campo, dopo la bella vittoria ottenuta all’esordio contro il duo francese Pierre-Hugues Herbert-Nicolas Mahut, per affrontare l’incontro valevole per il secondo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 .

Gli azzurri, inseriti nella parte bassa del tabellone, incrociano sulla propria strada la coppia indiano-messicana composta da N.Sriram Balaji e Miguel Reyes-Varela e vogliono continuare la loro avanzata, rilanciati in grande stile dal bel successo ottenuto nel torneo di Amburgo.

L’incontro odierno sarà il terzo match in programma sul Court 7 a partire dalle ore 11:00. Chi passa il turno incrocia negli ottavi di finale la coppia Matthew Ebden/John Peers. I due australiani sono titolari della testa di serie numero 15 e nel turno precedente hanno superato la coppia tedesca Schnaitter/Wallner.

Il match del secondo turno del Roland Garros di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Sabato 31 maggio – Court 7

Dalle ore 11.00

Fernando Romboli/John-Patrick Smith (Brasile/Australia) – Arthur Cazaux/Harold Mayot (Francia)

A seguire

Lulu Sun/Yue Yuan (Nuova Zelanda/Cina) – Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) Diretta su Eurosport 1 (17.45-23.30) o Eurosport 2 (11.00-21.00)

Non prima delle 14:00

N.Sriram Balaji/Miguel Reyes-Varela (India/Messico) –Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 4) – Diretta su Eurosport 1 (17.45-23.30) o Eurosport 2 (11.00-21.00)

