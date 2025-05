BJK Cup 2025, sorteggiato il tabellone delle Finals: Italia contro la Cina a Shenzhen

I giochi sono fatti. È stato sorteggio quest’oggi il tabellone delle Finals di Billie Jean King Cup by Gainbridge 2025, in programma dal 16 al 21 settembre alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina. Un impianto ben noto agli appassionati di tennis in cui si sono tenuti le WTA Finals 2019 e altri importanti eventi sportivi.

L’Italia, vittoriosa a Malaga l’anno scorso e a segno per la quinta volta in questa manifestazione (ex Fed Cup), farà il proprio esordio nei quarti di finale contro la Cina. Un incrocio non semplice soprattutto se la n.1 cinese, Zheng Qinwen, dovesse rispondere all’appello e ritrovare quel tennis che le aveva consentito di vincere nel 2024 l’oro olimpico a Parigi.

In caso di passaggio di turno, le azzurre se la vedrebbero in semifinale contro la vincente di Spagna e Ucraina. Anche in questo caso va fatto il discorso sulla composizione delle squadre rivali. La formazione iberica è da vedere se potrà avere una Paula Badosa molto condizionata dai problemi alla schiena, mentre la squadra ucraina potrebbe essere spinta dall’esperienza di Elina Svitolina e da Marta Kostyuk, in grande crescita quest’anno.

Dall’altra parte del tabellone ci sono Kazakistan, USA, Giappone e Gran Bretagna. Inutile dire che la formazione americana sia quella con le maggiori possibilità di imporsi, specie se giocatrici come Coco Gauff e Jessica Pegula risponderanno all’appello, non sottovalutando anche Emma Navarro.

Ecco il tabellone completo dei quarti di finale:

TABELLONE FINALS BJK CUP 2025

QUARTI DI FINALE

Italia v Cina

Spagna v Ucraina

Kazakistan v USA

Giappone v Gran Bretagna

SEMIFINALI

Italia o Cina vs Spagna o Ucraina

Kazakistan o Stati Uniti vs Giappone o Gran Bretagna

FINALE

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2